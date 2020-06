WhatsApp expõe 263 mil números de celular no Google e pede remoção

Entre os contatos divulgados, 5,5 mil das 263 mil contas eram brasileiras - Foto: Estadão Conteúdo

O WhatsApp deixou visível para indexação no Google cerca de 263 mil contatos da rede social, relatou o pesquisador de segurança Athul Jayaram. Os números foram expostos por uma falha e poderiam ser encontrados por meio de uma busca simples no Google. Entre os contatos divulgados, 5,5 mil pertenciam a contas brasileiras.

Os contatos ficaram visíveis nas buscas do Google por meio de um link do WhatsApp, que direciona o usuário diretamente para uma conversa. O recurso é normalmente utilizado para facilitar a conversa entre contatos que ainda não estão salvos na agenda do app.

Segundo o site Tecnoblog, o WhatsApp pediu que os contatos fossem retirados do Google, mas, modificou uma parte do código fonte que permitia que os contatos se tornassem públicos e passíveis de serem encontrados na busca. Antes, o código não trazia uma tag específica para a segurança no código HTML, responsável pela construção da página.

Em um post no Medium, Athul Jayaram informou que chegou a informar o Facebook, dono do app, sobre a falha que encontrou. O WhatsApp se manifestou sobre o caso, dizendo que o recurso do link para as conversas é uma opção que torna as informações públicas e que os usuários poderiam bloquear as mensagens