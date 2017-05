WhatsApp é usado para fazer 55 milhões de ligações de vídeo por dia

O WhatsApp informou nesta segunda-feira (8) que já é usado para realizar 55 milhões de ligações de vídeo por dia.

As videoconferências começaram a ser permitidas no aplicativo do Facebook em outubro do ano passado, quando a função foi liberada para Android, sistema operacional para aparelhos móveis do Google. Hoje, já roda também no iOS, da Apple.

Com a nova ferramenta, o serviço instantâneo de bate-papo passou a competir com o “Messenger”, do Facebook, Skype, da Microsoft, e o Duo, do Google.

Diferentemente dessas ferramentas, no entanto, o WhatsApp permite conversas por vídeo apenas entre dois usuários e não em grupos.

As 55 milhões de chamadas de vídeo realizadas diariamente são feitas pelos 1,2 bilhão de usuários que o app possui em todo o mundo. De acordo com o serviço, essas pessoas passam 340 milhões de minutos conversando por videoconferência.

