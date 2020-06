WhatsApp desaparece com 'digitando', 'online' e usuários vibram com a novidade

Deu bug no WhatsApp - (Foto: Divulgação)

O WhatsApp chamou a atenção por parte dos usuários hoje (19), após não exibir status de "on-line", "visto por último", "digitando" ou "gravando áudio". Muitos estranharam pelo fato da rede social não oferecer nenhuma atualização relacionado a essas mudanças nos últimos dias. Segundo o portal TecMundo, isso pode ter sido um bug no sistema aplicativo.

Não houve um pronunciamento oficial da rede de mensagens instantâneas. Ao que tudo indica, a alteração no uso está ocorrendo por causa de algum problema no app, que também estaria apresentando outras falhas, como o funcionamento do WhatsApp Web. Segundo relatos nas redes sociais, o registro de um novo número dentro do aplicativo também está bloqueado para alguns usuários. Nas redes sociais, internautas apontam que para alguns o aplicativo já normalizou.

Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, as queixas teriam começado a surgir por volta de meio-dia (horário de Brasília). Às 13h10, mais de 2.000 notificações já apareciam no site.

Nas redes sociais o assunto já virou meme. Confira alguns:

.Online Do WhatsApp Voltou/ Bem Que Dizem Que Alegria De Pobre Dura Pouco pic.twitter.com/g0avx20hML — .Its.Lurdxs! (@ILurdxs) June 19, 2020

RUMOR A nova trilogia de STAR WARS sob direção de Rian Johnson, ainda acontecerá. Segundo o LRM Online, a nova trilogia virá após o filme de Taika Waititi, que deve ser lançado antes de 2024. pic.twitter.com/HjdjjVhzjR — Nação Star Wars (de ) (@nacaostarwars) June 19, 2020

whatsapp tirando o online, digitando, gravando áudio e visto por último / ta tudo normal de novo pic.twitter.com/vcZYN9XMuJ — (@badgirlkms) June 19, 2020

Quem gostou do bug do whatsapp de não mostrar o online, que volte pro SMS pic.twitter.com/LyIJg2zTYA — SOUR CANDY (@alancoil) June 19, 2020

Todo mundo que pensou que o "online" e "digitando" tinha realmente sumido do WhatsApp pic.twitter.com/GuwWk6uTPF — VSF (@viini_ruas) June 19, 2020

Whatsapp tirou o online

Outras pessoas/eu pic.twitter.com/E5VBwjGm0L — NR (@Nayzxh) June 19, 2020

Tudo normal, ninguém falava comigo com online, imagina sem. pic.twitter.com/1YJgyht1kE — Giovanna Ximenes de Aragão (@giovannaximenez) June 19, 2020

até o online voltou pro whatsapp pic.twitter.com/rXwvOo6DI4 — VXNX (@Sodre77) June 19, 2020

O Whatsapp agora vendo as pessoas que pensaram que iam tirar o online, sendo que so foi bug pic.twitter.com/mZfNy0H436 — SOU EU NA VIDA (@soueunavida) June 19, 2020