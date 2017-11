WhatsApp apresenta instabilidade e fica fora do ar

- Divulgação

O WhatsApp saiu do ar na tarde desta quinta-feira (30). Desde as 15h49 (horário MS), usuários reclamam que o mensageiro caiu nos aplicativos oficiais para Android e iPhone (iOS). Ainda segundo internautas nas redes sociais, o WhatsApp Web também caiu – o programa permite consultar mensagens no PC.

O site Outage Report já registra mais de 2 mil reclamações sobre a pane. O serviço de monitoramento de sites também mostra, em um mapa, que praticamente todas as regiões do planeta são afetadas pela pane. O incidente é considerado "severo" pela plataforma.



Site mostra mais de mil reclamações sobre WhatsApp (Foto: Reprodução)

O site TechTudo entrou em contato com a equipe de comunicação do mensageiro no Brasil. Por ora, a equipe avalia o que está acontecendo, e no momento não tem nenhuma informação para compartilhar.



Segundo relatos nas redes sociais, o aplicativo está fora do ar no Brasil e em outros países, como Itália, Romênia e Líbano, o que impossibilita o envio e recebimento de mensagens.



As reclamações afirmam que o app não está funcionando tanto em conexões 3G e 4G quanto em redes Wi-Fi. Nos testes feitos pela reportagem do jornal A Crítica, o aplicativo ainda estava inoperante às 16h15 (horário MS).