WhatsApp agora permite fixar conversas no topo da lista de mensagens

Acabaram as desculpas para não ter respondido àquele convite pro almoço de domingo no grupo da família. O WhatsApp agora permite fixar até três conversas no topo da lista de mensagens do aplicativo. Dessa forma, por mais mensagens que você receba, as conversas fixas sempre ficarão em destaque.

A novidade foi disponibilizada nesta quinta-feira (18) para todos os aparelhos com sistema operacional Android.

De acordo com o WhatsApp, é possível fixar até três grupos e/ou pessoas no topo da tela. Para fazer isso, basta tocar e segurar sobre a conversa desejada e selecionar o ícone de pino.

"Com a fixação de conversas, você nunca terá de se preocupar sobre percorrer a longa lista de conversas para enviar mensagens à membros da família ou ao seu melhor amigo", diz o WhatsApp em nota.

