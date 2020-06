Webinário discutirá violência de gênero em julho

Nos dias 3 e 10 de julho, o Tribunal de Justiça realizará, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, em parceria com a Escola Judicial (Ejud-MS), o 1º Webinário sobre Violência de Gênero para discutir "Políticas e prestação jurisdicional sob a perspectiva de gênero".

A intenção é disseminar o conhecimento, criar espaços de debates e trocas de experiências no atual contexto de isolamento social. Foram convidados palestrantes reconhecidos na temática de gênero, que abordarão práticas que propiciem reflexão e transformação de comportamentos e condutas para impactar diretamente na prestação jurisdicional às mulheres e suas interseccionalidades.

No dia 3, das 16 às 18 horas (horário MS), para falar sobre Patriarcalismo Jurídico e Perspectiva de Gênero, o ministro Rogério Schietti Cruz (STJ) coordenará os trabalhos para as palestras do Des. Roger Raupp Rios, do TRF da 4ª Região, e de Ana Lúcia Sabadell, da Universidade de Lisboa.

No dia 10, o enfoque será Integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário. As discussões serão coordenadas pela conselheira Maria Cristiana Ziouva (CNJ) para as falas da também conselheira Maria Tereza Uille (CNJ) e de Ana Carolina Querino, da ONU Mulheres, das 16 às 18 horas (horário MS).

Segundo a juíza Helena Alice Machado Coelho, que responde pela Coordenadoria da Mulher, esta ação inovadora e sem precedente no âmbito do Poder Judiciário sul-mato-grossense pretende resultar em efeitos significativos na promoção da igualdade de gênero nos espaços públicos e privados.

"É a primeira vez que a Coordenadoria da Mulher realiza uma ação dessa magnitude, em razão dos participantes de reconhecimento nacional, e nossa intenção é trazer as pessoas para esse debate imprescindível, que certamente resultarão em muitas reflexões. A expectativa é de sucesso", disse a juíza.

O evento será transmitido ao vivo e terá certificado de participação. As inscrições podem ser preenchidas no link http://ejud.tjms.jus.br/webinariovd/, o mesmo que permitirá assistir ao webinário.