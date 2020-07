Webinário discute igualdade de gênero prevista na Agenda 2030 da ONU

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, em parceria com a Escola Judicial (Ejud-MS), promove neste mês de julho o 1º Webinário sobre Violência de Gênero. Um evento totalmente online com a participação de profissionais e estudiosos de renome nacional sobre a desigualdades sociais entre homens e mulheres. O próximo encontro está marcado para sexta-feira (10), cujo debate estará centralizado no objetivo nº 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) que discorre sobre ações de enfrentamento para o fim da desigualdade de gênero.

O primeiro encontro do webinário foi realizado na última sexta-feira (3) e tratou do Patriarcalismo Jurídico e Perspectiva de Gênero, coordenado pelo ministro Rogério Schietti Cruz (STJ), tendo como palestrantes o Des. Roger Raupp Rios, do TRF da 4ª Região, e da professora Ana Lúcia Sabadell, da Universidade de Lisboa.

Na análise da juíza coordenadora Estadual da Mulher do TJMS, Helena Alice Machado Coelho, o primeiro dia de debates foi um sucesso. "Mais de 100 pessoas acompanharam ao vivo a transmissão. A professora Ana e o Des. Raupp são referências na temática e o ministro Schietti conduziu de forma magistral o debate", ressaltou.

A magistrada cita ainda que Ana Lúcia Sabadell é autora de um livro sobre sociologia jurídica, no qual cunhou a expressão patriarcalismo jurídico para "explicar como nossa cultura machista afeta negativamente as decisões judiciais". Já o desembargador Raupp é autor do livro "O Direito à Antidiscriminação" discriminação direta e indireta e ações afirmativas", onde o magistrado visualiza na dogmática jurídica o combate à injustiça a partir da dignidade intrínseca ao ser humano.

Dando sequência ao webinário, no dia 10 de julho o enfoque será a integração da Agenda 2030 ao Poder Judiciário, um assunto muito em voga na atualidade, embora ainda não amplamente difundido, o qual trata de modo geral o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades. A Agenda 2030 traz especificamente em seu objetivo nº 5 o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento de todas mulheres e meninas, acabando com todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres, o que motivou a inclusão do tema no webinário.

As discussões serão coordenadas pela conselheira do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) Maria Cristiana Ziouva (supervisora da Política Judiciária Nacional de enfrentamento à Violência contra as Mulheres), que coordenará as falas da também conselheira do CNJ, Maria Tereza Uille (coordenadora do comitê interinstitucional do CNJ que trata da integração do Poder Judiciário com a Agenda 2030 da ONU), juntamente com as explanações da assessora de comunicação da ONU Mulheres Brasil, Isabel Clavelin, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB).

O evento será transmitido ao vivo, das 16 às 18 horas (horário MS) e terá certificado de participação. As inscrições podem ser preenchidas no link http://ejud.tjms.jus.br/webinariovd/, mesmo link que permitirá assistir ao webinário.

Acesse o link https://youtu.be/sWjFG-yHMno para assistir o evento do dia 3 de julho.