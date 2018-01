Voluntários recebem ajuda de MS para controlar febre-amarela em macacos da Serra da Cantareira

As ações são autorizadas pelo poder público que, inclusive pediu apoio ao grupo para controlar a situação - Foto: Karine Dias

A febre-amarela, doença infecciosa e letal ressurgiu no final de 2017 e está assustando o País, principalmente moradores do Estado de São Paulo, onde macacos que habitavam a Serra da Cantareira morreram, vítimas da doença, transmitida pelos mosquitos Haemagogus e Sabethes.

De acordo com o grupo Um Sonho de Bugio, formado para salvar os primatas, cerca de dois mil animais já morreram e os bugios praticamente desapareceram da área. Para colaborar no restabelecimento da saúde dos animais da Serra da Cantareira, a SIGO Homeopatia Veterinária, empresa sul-mato-grossense doou produtos para que, inseridos na rotina dos animais silvestres, fortaleça sua saúde e previna maior infestação da doença.

A homeopatia veterinária está sendo aplicada nas nascentes, onde os animais bebem água. Não há qualquer risco de alteração no equibílibrio da água e solo pela característica de ultra diluição da homeopatia e assim, mais animais serão beneficiados.

“Quando fomos contactados a ajudar nessa situação, a intenção era oferecer aos macacos algum tipo de medicação preventiva e curativa. Mas, infelizmente, capturar os animais para medicar era impossível. No caso da Serra da Cantareira, foi estudado qual o princípio homeopático que equilibraria o ambiente, então foi usada a mesma estratégia do desastre de Mariana, o de colocar o princípio homeopático nas minas de água; essa conduta reequilibra o ecossistema como um todo levando a informação curativa da homeopatia de forma preventiva e curativa para todos os seres vivos do ambiente, de firma ampla e eficaz",explica a médica veterinária e diretora da SIGO, Mônica Souza.

De acordo a médica Adriana Homem, moradora da Serra da Cantareira, que iniciou o projeto Sonho de Bugio, desde que a homeopatia passou a ser aplicada nas nascentes os animais apresentam mais tranquilidade e os bugios, que até então haviam desaparecido, começaram a ressurgir em seu habitat.

“Não sabemos se foi coincidência, mas acreditamos na homeopatia. Os bugios estão voltando e os animais estão reagindo melhor. Vale lembrar que não foram só macacos que morreram de febre-amarela, muitas aves e até esquilos foram vítimas da doença”, revela Adriana.

Sonho de Bugio – O projeto criado em novembro de 2017 conta com cerca de 100 pessoas, moradores da Serra da Cantareira. O objetivo é salvar a fauna local, combater a proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti e esclarecer que o transmissor da doença não é o macaco.

“Cada um atua na sua área de conhecimento. No começo, resgatávamos os bugios e levávamos ao veterinário, mas nenhum sobreviveu. Alguns morreram de pauladas ou envenenados e por isso também fazemos panfletagem e campanhas de vacinação, lembrando que o macaco não é o transmissor e que se ele desaparece há um desequilíbrio na natureza e isso torna os humanos mais vulneráveis à doença”, explica a médica e criadora do grupo Sonho de Bugio, Adriana Homem.

Com muita dedicação e trabalho, além da homeopatia para fortalecer a imunidade dos animais, os voluntários estão combatendo as larvas do mosquito e colocando mosquiteiros em áreas de maior concentração de macacos.

As ações são autorizadas pelo poder público que, inclusive pediu apoio ao grupo para controlar a situação. “ O município de São Paulo pediu ajuda para controlar o Aedes aegypti, já que eles não têm acesso à Serra da Cantareira. Estamos colocando mosquiteiros em áreas de concentração dos macacos que sobraram e fazendo armadilhas para os mosquitos”, relata Adriana.

De acordo com a voluntária, após o controle da situação, o trabalho vai continuar em prol da preservação.

“Esse trabalho será eterno. Nosso objetivo agora é construir um hospital veterinário para animais silvestres aqui”, finaliza Adriana.

SIGO Solidária – Não é a primeira vez que a SIGO doa produtos para controle de tragédias ambientais. Em 2015, a empresa colaborou para descontaminação do solo e logo, para a recuperação de animais vítimas da tragédia de Mariana (MG) e em outubro de 2017, colaborou na recuperação de animais feridos no incêndio de grandes proporções que atingiu a Chapada dos Veadeiros (GO).