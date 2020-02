Pais na escola e ar-condicionado animam alunos em Campo Grande

Na escola que fica na Vila Margarida, em Campo Grande, uma das notícias que mais animou foi a instalação dos aparelhos de ar-condicionado - Foto: Divulgação

A volta às aulas dos alunos que estudam à tarde na Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva foi de ânimo geral nesta quarta-feira (19). A maioria estava na companhia pelos pais e ficou empolgada com o retorno do ano letivo e o convívio com os amigos.

Na escola que fica na Vila Margarida, em Campo Grande, uma das notícias que mais animou foi a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. “Dá um conforto melhor para estudar porque não sentimos calor. Dá para aprender mais e a concentração fica melhor”, disse Luiz Henrique Almeida Batista, de 15 anos.

Atentos às novidades, mães e pais fizeram questão de acompanhar os filhos no primeiro dia de aula da Rede Estadual de Ensino. “É muito importante porque ela se sente segura e fica mais tranquila”, falou Elizema Silva Emídio, 44, mãe da pequena Evelyn, de 12 anos.

“A participação dos pais é um motivo a mais para os filhos estudarem e se dedicarem. Com esse acompanhamento eles não se sentem sozinhos”, explicou Benedito Dias dos Santos, 50, pai de Bianca e Lorena, que têm 13 e 12 anos, respectivamente. “Estou nervosa, mas animada”, disse a menina mais velha.

Na Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva, a recepção dos alunos ficou por conta da diretora Adriane Leão. Ela deu as boas-vindas aos jovens e aos pais. “Temos 200 dias letivos pela frente”, destacou. Segundo Adriane, a escola tem 954 alunos em três turnos, matutino, vespertino e noturno.

A escola oferta o ensino fundamental I e II, o ensino médio e o profissionalizante, com os cursos de gerência em saúde e serviço jurídico. “Temos 30 turmas e 42 professores efetivos, além dos convocados que estão em processo de chamamento”, pontuou.



Diretora fez acolhida dos alunos na tarde de hoje

Mato Grosso do Sul – Em todo o Estado, mais de 200 mil alunos retornaram às aulas nesta quarta-feira (19) na Rede Estadual de Ensino – que tem 365 escolas. Neste ano, a Secretaria de Estado de Educação (SED) garantiu a entrega dos kits escolares e uniformes no início das aulas. Mais de R$ 14 milhões foram investidos na aquisição dos materiais.

“Todos os kits escolares e uniformes já estão na escola. A distribuição aos alunos começou hoje de manhã e segue até o fim desta semana. Todos vão receber”, garantiu a diretora da Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva.