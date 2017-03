Você decide: Netflix testa tecnologia em que espectador escolhe o final do conteúdo assistido

A Netflix testa novas formas de interação entre o usuário e suas produções. De acordo com o DailyMail, o serviço de streaming começou a trabalhar em uma tecnologia onde o espectador poderá escolher o rumo do que assiste - algo parecido com o que já vimos acontecer no programa Você Decide, exibido pela Globo.

Em um comunicado ao UOL, a empresa disse estar "constantemente explorando novas formas de criar uma experiência cada vez melhor para seus assinantes. Primeiro foi introduzindo elementos interativos nas séries infantis, como 'Kong', em abril de 2016. A Netflix vai continuar experimentando este formato para aprender mais sobre o que os assinantes gostam".

Nos programas que oferecerem o formato interativo, o usuário pode alterar o desenrolar da história, escolhendo por onde ela pode ir. Por exemplo, espectadores poderiam decidir se uma das presas em Orange Is The New Black se juntaria ou não a determinada gangue. Outras histórias seriam ainda mais complexas, permitindo que os telespectadores pudessem ligar pontos de enredo em uma variedade de maneiras tão ampla que cada pessoa poderia ver a mesma série de formas completamente diferentes usando os controles remotos.

De acordo com o presidente da Netflix, Reed Hastings, "uma vez que você tem a interatividade, você pode tentar qualquer coisa”. Obviamente, os atores provavelmente teriam de gravar várias versões dos seus personagens. Ainda não se sabe se o recurso seria aplicado a produções que já existem ou apenas a projetos inéditos.

