Você conhece os 15 alimentos que ajudam a desintoxicar o corpo?

Festas de fim de ano sempre são recheadas de comidas ricas em gorduras. Quando chega no início do ano muita gente quer volta a forma que estava antes de iniciar as comemorações. Pensando nisso, Camila Cardinelli, nutricionista da clínica de medicina esportiva M. Albuquerque, listou alguns alimentos que podem te ajudar a fazer uma faxina no seu organismo. "A inclusão desses alimentos auxiliam diretamente nesse processo. Alimentos que atuam no processo digestório, no melhor funcionamento hepático, imunológico, e com propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas são inseridos para combater os radicais livres e fazem com que o organismo volte ao equilíbrio", conta Camila.

Confira os alimentos:

Alcachofra

Ajuda no funcionamento do fígado e aumenta a produção de bile no fígado, para facilitar na digestão dos alimentos.

Aspargos

É um alimento antioxidante, com função anti-aging (combate ao envelhecimento), anticancerígeno e anti-inflamatório.

Água

Essencial para a eliminação das toxinas do corpo e hidratação.

Alho

Atua aumentando as defesas do sistema imune.

Aminoácidos

L- acetilcisteína e metionina tem ação direta no sistema hepático e potencializam a desintoxicação.

Beterraba

Ajuda na eliminação de toxinas do organismo, no combate ao excesso de radicais livres, e consequentemente desempenhando ação anticancerígena.

Brócolis

Potente antioxidante, ele atua diretamente nas enzimas do organismo e facilita a eliminação de toxinas.

Chá Verde

Muito rico em antioxidantes. É um alimento muito efetivo no combate aos radicais livres, além de ser capaz de silenciar diversos tipos de câncer e acelerar o metabolismo.

Couve

Melhora o funcionamento dos rins. É rica em muitos antioxidantes e tem propriedades anti-inflamatórias.

Capim-Limão

Tem ação no melhor funcionamento do fígado, rins e no trato digestivo. Melhora a circulação e digestão.

Dente-de-leão

Planta que desobstrui as vias biliares. O chá de dente-de-leão facilita o fluxo do suco biliar, que atua na digestão das gorduras. A planta é utilizada para prevenir hepatite e auxilia na recuperação da inflamação do fígado.

Erva de Trigo

Com propriedades alcalinas, ele auxilia na saúde do fígado e controla os níveis de açúcar no sangue.

Gengibre

Ajuda na função hepática, e tem propriedades adstringentes.

Gema de ovo

Contém colina, vitamina fundamental no processo de desintoxicação.

Limão

Com propriedades alcalinas e digestórias, o alimento não pode ficar de fora de uma dieta detox.

