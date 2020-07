Viu uma pessoa em situação de rua? Prefeitura orienta a para população acionar o SEAS

Imagine quanto representa a soma de todo o valor empregado por você e por outras centenas de pessoas caridosas. - (Foto: Sarah Santos)

O Serviço Especializado em Abordagem Social- SEAS, que realiza o serviço de busca ativa e abordagem social nas ruas em logradouros públicos de Campo Grande, é a estratégia da Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), para pessoas em situação de rua, ofertando os serviços de casa de acolhimento, onde é oferecida alimentação, higiene pessoal e pernoite.

A maioria dos moradores em situação de rua são usuários de álcool e outras drogas e recusam o atendimento, pois sabem que sendo encaminhados às Unidade de Acolhimento, eles deverão ficar sem os entorpecentes.

Mas, o sucesso desta ação do SEAS significa justamente: insistência e ação. Por isso, a participação da população quanto a luta contra a mendicância é importante. Quantas vezes uma pessoa em situação de rua já chamou sua atenção ou despertou a vontade de ajudá-la?

Imagine quanto representa a soma de todo o valor empregado por você e por outras centenas de pessoas caridosas.

A esmola, mesmo sem esta intenção, acaba contribuindo para mantê-las nas ruas, expostas a todos os tipos de violência e até à dependência química. Na realidade essas pessoas precisam reconstruir o seu projeto de vida!

Quer ajudá-las de verdade? Ligue para o Serviço Especializado em Abordagem Social. O atendimento é 24h e conta com 7 equipes de plantão para agilizarem a acolhida.

Através das ligações, as equipes especializadas recebem as informações e podem iniciar o trabalho de reinserção e encaminhamento social junto às demais secretarias municipais.

Os serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social permite que o indivíduo e/ou a família em situação de rua tenha acesso a acolhida, alimentação, higienização, orientações e encaminhamentos para serviços da rede de atendimento e demais políticas públicas, assim como encaminhamentos para tratamentos diversos como comunidades terapêuticas, para os que desejam.

Quando possível, tem suas famílias de origem localizadas, são encaminhados para solicitação de documentos, recebem atendimentos psicossociais, bem como desenvolvem sociabilidade, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

A SAS montou um plano de ação com a proposta de atender a população em situação de rua, migrantes e estrangeiros no enfrentamento a calamidade de saúde pública de importância internacional decorrente no novo Coronavírus, Covid – 19. São 4 Unidades de Acolhimento, que foram adequadas para melhor receberem a quem delas necessitar, possibilitam o acesso às políticas públicas por meio do isolamento social. Além disso a Secretaria também possibilita o transporte até os locais de acolhimento, como forma de garantir que os direitos dessas pessoas não sejam violados.

Você também se pergunta como fazem no frio? No período de frio e chuva, os indivíduos abordados que não aceitam recondução para o Cetremi, recebem cobertores e orientações, como os locais de acesso ao serviço, caso mudem de ideia.

O SEAS funciona no período de 24h, sendo que até as 23h a equipe encontra-se nas ruas da cidade realizando a abordagem social, com o intuito de acolher os indivíduos que aceitam o convite para o acolhimento. Após às 23h, a equipe atende os chamado realizados através do telefone funcional (67) 98404-7529 ou 98471-8149.

Os locais de acolhimento, são: