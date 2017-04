Vítima e testemunhas são ouvidas sobre morte de empresário por PRF

A Justiça ouviu, nesta quarta-feira (5), seis testemunhas e uma das vítimas que estavam na caminhonete com o empresário Adriano Corrêa, morto a tiros pelo policial rodoviário federal Ricardo Su Moon. O crime foi no dia 31 de dezembro de 2016, na avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. O réu acompanhou os depoimentos e ficou o tempo todo de cabeça baixa.

Agnaldo Espinosa era passageiro da caminhonete dirigida por Adriano Corrêa. Em depoimento à 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, ele reafirmou a versão que deu à Polícia Civil na fase de investigação e ressaltou que o policial estava transtornado.

Espinosa confirmou que esteve com Adriano, o enteado e outros amigos em um bar horas antes de irem para a boate e confirma também a ingestão de álcool pelos três. Ele disse também que, depois da fechada ao carro do policial, o empresário pediu desculpas.

"O Adriano invadiu mesmo a pista do meio e o policial buzinou e já começou a xingar, chamou a gente de bêbado e vagabundo e falou que ia prender a gente [...] Ele se mostrava irritado pela fechada e pelo jeito que nós estávamos, mas não fizemos nada que justificasse os tiros", reafirmou em juízo.

Agnaldo também afirmou que o empresário não avançou com a caminhonete na direção do policial. "Depois dos dois primeiros tiros, o Adriano foi atingido e foi caindo de lado e a caminhonete, como é hidramática, só tem dois pedais, foi pra frente, encostou no policial e só arrancou depois dos tiros, arrancou sem direção, quase sem motorista, porque o Adriano já estava morto", afirmou a vítima.

As seis testemunhas ouvidas são de acusação e presenciaram parte dos fatos no dia do crime. Após a audiência, o advogado do policial, Renê Siufiu, disse à imprensa que os depoimentos vão ajudar na defesa.

"As testemunhas que depuseram, acho que, desmistificaram aquilo que o Agnaldo disse, que o Adriano pediu desculpas, que o rapaz não ia sair. As testemunhas que presenciaram e ouviram os fatos desmentiram que ele [policial] desceu apontando arma, já desceu com arma na mão e a testemunha disse, inclusive, que os dois [Agnaldo e enteado] desceram do carro e um estava sem camisa [...] A verdade começou a aparecer", afirmou Siufi.

A primeira testemunha disse que estava em um velório quando ouviu o barulho de tiros. Ela foi uma das pessoas que ligou e pediu socorro ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A mulher afirmou que viu o policial apontar a arma para Agnaldo depois que a caminhonete bateu no poste, em frente à capela onde ela estava.

A segunda testemunha ouvida mora em frente ao local onde aconteceu a discussão e disse que ouviu o empresário dizer que ia sair do local onde a caminhonete dele e o carro do policial estavam, no semáforo da cruzamento da avenida Ernesto Geisel com a rua 26 de agosto. Em seguida, a mulher disse ter ouvido barulho de carro acelerando, cantada de pneu e os tiros.

O terceiro a depor foi um homem que também estava no velório em frente ao local onde a caminhonete bateu no poste. Ele afirmou que o policial chegou ao local da batida com a arma em punho e transtornado.

O quarto ouvido afirmou que passava pelo local quando viu uma pessoa em frente a caminhonete com uma arma na cintura. Ele suspeitou de assalto e ligou para o 190, momento em que foi informado pelo atendente que o homem armado era um policial e que o caso já tinha sido repassado ao Ciops.

A quinta testemunha é um mototaxista que passou pelo local minutos depois e fez vídeos da chegada dos policiais e socorritas. A sexta testemunha também acionou o Ciops e suspeitou de assalto ao ver a discussão no semáforo.

A segunda audiência está marcada para o dia 11 de abril, quando devem ser ouvidos três peritos criminais e dois delegados, que prestarão depoimento como testemunhas do juízo. Na quarta-feira (12), será realizado o interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas de defesa, além do adolescente de 17 anos, também atingido por tiros. Ele é enteado de Agnaldo.

Além de Agnaldo, o enteado dele, de 17 anos, que também estava na caminhonete no dia do crime, era pra ter sido ouvido na primeira audiência, mas ele não foi intimado e deve prestar depoimento na próxima quarta-feira (12), na terceira audiência sobre o caso.





O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon é acusado atirar sete vezes contra a caminhonete onde estavam o empresário Adriano e dois passageiros. Agnaldo Espinosa da Silva, 48 anos, e o filho, de 17 anos, foram atingidos por tiros.

Adriano foi atingido em regiões vitais, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Ele morreu no local. O motivo da discussão inicial teria sido uma fechada da caminhonete do empresário no carro do policial.

Conforme a investigação, o policial rodoviário seguia pela avenida Ernesto Geisel e quando passava pela rua Pimenta Bueno foi fechado pela caminhonete dirigida pelo empresário e ocupada por mais duas pessoas. Tanto as vítimas quanto o policial confirmam a fechada.

Na versão das vítimas à Polícia Civil, o empresário fechou o carro do policial ao desviar de um buraco. No entanto, a investigação concluiu que não havia buraco na rua e nem vestígio de buraco que tenha sido tapado recentemente.

Moon chegou a ser preso, mas foi solto no dia 1º de fevereiro, atendendo uma determinação do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete, que rejeitou uma das denúncias, a de fraude processual, e concedeu a liberdade provisória do réu, com uso de tornozeleira.

