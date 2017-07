Visita guiada permite conhecer a cozinha do McDonald's

No mesmo horário em que são abertas as portas dos restaurantes do McDonald’s, também são abertas as portas das cozinhas para que os clientes conheçam os bastidores da rede. As visitas fazem parte do programa Portas Abertas, que somente no primeiro semestre de 2017 atingiu a marca de 1 milhão de pessoas em todo o Brasil.

O programa, que já é uma prática da marca em todo o mundo, apresenta aos consumidores todos os processos e procedimentos que garantem a qualidade no preparo dos alimentos. Em 2016, mais de 1,2 milhão de clientes tiveram essa experiência. A expectativa para 2017 é chegar a 2 milhões de pessoas. Para isso, os gerentes seguirão surpreendendo os clientes com convites para que conheçam a cozinha e as instalações da rede nos mais de 900 restaurantes em todo o país.

“Estar com as portas de nossas cozinhas abertas é um compromisso do McDonald’s. Desta forma, mantemos a transparência e a proximidade com nossos clientes, mostrando tudo o que querem saber sobre a marca de comida mais icônica do mundo. Por isso, alcançar a marca de 1 milhão de visitas no Brasil em apenas seis meses do ano é motivo de reconhecimento e comemoração”, celebra Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, empresa que opera os restaurantes McDonald´s em 20 países da América Latina.

Para marcar o grande número de visitas à cozinha do McDonald’s, a marca em parceria com a DM9 lança hoje um filme online com o ex-funcionário Phellyx, um influenciador extrovertido que conhece muito bem a marca e faz um convite aos fãs do McDonald’s para visitarem a cozinha e verem de perto todo os processos de seus sanduíches preferidos e de toda a organização por trás dos pedidos. " O Phellyx, além de ser supersimpático, divertido e espontâneo, tem propriedade para falar do assunto porque foi funcionário do McDonald’s antes de se tornar influenciador”, afirma Filipe Botton, Diretor de Planejamento da DM9.

Desde o primeiro ano da iniciativa Portas Abertas, em 2014, até agora, mais de 5 milhões de clientes latino americanos tiveram a oportunidade de conhecer os bastidores do McDonald’s. “Somos o único restaurante do segmento que convida nossos consumidores a vivenciar a experiência de nossa operação. Fazemos isso porque temos orgulho de nossos produtos, pessoas e processos dentro de nossas cozinhas”, explica David Grinberg, Diretor de Comunicação Corporativa do McDonald´s Brasil.

Veja o vídeo aqui.

