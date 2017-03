VIA VAREJO ABRE CERCA DE 20 VAGAS DE TRABALHO NO MATO GROSSO DO SUL PARA JOVEM APRENDIZ E PcDs

A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, está com cerca de 20 oportunidades abertas no Mato Grosso do Sul para Jovem Aprendiz e Pessoas com Deficiência com interesse em trabalhar nas áreas operacional e administrativa da companhia.



O recrutamento de Jovem Aprendiz, aberto para candidatos entre 16 e 24 anos, acontece nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Paranaíba, Ponta Porã, Nova Andradina e Aquidauana no qual são 12 vagas disponíveis. Os selecionados devem estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e terão direito a salário e vale transporte e alimentação. Para se candidatar, basta entrar no site www.viavarejo.com.br/rh, seguir em “Oportunidade de Vagas”, clicar “Veja Vagas”, digitar “Jovem Aprendiz” na barra de busca e apertar o botão “Candidatar-se”.

Já as sete oportunidades para Pessoas com Deficiência são para Campo Grande, Dourados, Corumbá, Nova Andradina e Aquidauana e agregam salários compatíveis com o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR, convênios médico e odontológico, assim como descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia. Ao digitar o endereço www.viavarejo.com.br/rh, os candidatos devem clicar em “Oportunidade de Vagas”, na sequência em “Veja Vagas”, escrever “PCD” no campo de Palavra-Chave e depois pressionar a opção “Candidatar-se”.

