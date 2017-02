Vestibular Unesp 2017 divulga segunda chamada

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou hoje (16) a segunda chamada de convocados para matrícula do Vestibular 2017. A lista com os 1.393 candidatos está disponível para consulta nos sites www.vunesp.com.br e vestibular.unesp.br. O exame da Unesp registrou 102.230 inscritos este ano.

As matrículas devem ser feitas primeiramente de forma virtual, de acordo com as orientações do Manual do Candidato, disponível no site da Vunesp. Os candidatos devem efetuar as matrículas hoje (16) e amanhã (17).

A terceira e a quarta chamada serão divulgadas nos dias 21 de fevereiro e 2 de março, respectivamente. Todas as chamadas para matrícula só incluirão nomes de candidatos que tenham confirmado no site da Vunesp o interesse por vaga.

No Vestibular 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garantiu um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Isso deve ampliar a proporção destes alunos nos cursos da Unesp. No Vestibular 2016, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas chegou a 46,6%.

