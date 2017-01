Vestibular de verão da Faculdade do Senai da Capital fecha inscrições dia 30

A Faculdade de Tecnologia do Senai de Campo Grande (FatecSenai) fecha, no próximo dia 30 de janeiro, as inscrições do Vestibular de Verão para ingresso nos cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Logística. Ao todo são 160 vagas, 40 para cada curso, e os interessados devem obrigatoriamente apresentar diploma de conclusão do Ensino Médio para participar do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.meufuturoagora.com.br ou diretamente na sede da FatecSenai Campo Grande, localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, no Bairro Amambaí. Além disso, ainda é possível, também pelo site, agendar as provas e realizá-las na instituição de ensino ou no local informado no dia e horário que for conveniente para o candidato, sendo que as opções são de segunda à sexta-feira, das 8 às 11horas, das 13 às 17 horas e das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

Notas e o resultado do vestibular serão divulgados até 24 horas após a realização do exame, sendo que os aprovados poderão se matricular até o dia 6 de fevereiro, na secretaria acadêmica da FatecSenai Campo Grande, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 21h30. Fora o processo seletivo, também é possível ingressar nos cursos aqueles que tiverem obtido nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) igual ou superior a 450 pontos, portadores de diploma de curso superior e egressos de outra instituição de Ensino Superior.

Segundo o gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Campos, os esforços da equipe pedagógica estão voltados para ampliar a oferta dos cursos de nível superior e, dessa forma, atender às demandas da indústria e fomentar o setor. “A oferta de cursos consolida o Senai como uma instituição que oferece cursos de nível superior no Estado, todos autorizados pelo Ministério da Educação, e que proporcionam aos alunos uma visão ampla do mercado de trabalho e do panorama econômico da indústria e do segmento em que pretendem atuar. Já estamos, por exemplo, na sexta turma do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais”, destacou.

“Nosso portfólio de cursos é adequado às necessidades das indústrias e também daquelas que estão se implantando em Mato Grosso do Sul, com destaque para Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, porque o setor apresenta uma demanda cada vez maior por mão-de-obra qualificada nestas áreas, o que cria um cenário amplamente favorável para que o mercado absorva o trabalhador que tiver este conhecimento”, complementou a gerente de educação do Senai, Dagmar Tavares Viana de Queiroz.

Descrição dos cursos

Os quatro cursos superiores são oferecidos no período noturno, com aulas presenciais na FatecSenai Campo Grande e até 20% da carga horária total ofertada na modalidade a distância. No caso do curso superior de Tecnologia em Automação Industrial, são seis semestres de duração e a faculdade visa promover a formação de profissionais capazes de manter, implementar, desenvolver e otimizar sistemas de controle e automação, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

O tecnólogo em automação industrial poderá atuar nos diversos segmentos da indústria, atuando em processos de manutenção inteligente, controlando a eficiência e a qualidade energética dos sistemas e processos. O curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial também tem duração de seis semestres e consiste na capacitação de profissionais para a atuação nas organizações industriais, buscando a melhoria da qualidade e produtividade industrial.

O tecnólogo em gestão da produção industrial poderá atuar nos segmentos de metal mecânico, têxtil e vestuário, sucroalcooleiro, alimentos, transformação, plástico e mineração. Os cursos superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Logística têm duração de quatro semestres, sendo que o primeiro busca a formar profissionais capazes de analisar a dinâmica do processo de gestão das micro e pequenas empresas sob os aspectos de planejamento, organização e gerenciamento do negócio.

O profissional com essa formação estará apto a atuar na gestão de industriais e empresas. Já o segundo visa habilitar profissionais para coordenar as cadeias produtivas industriais, desenvolver estratégias de suprimentos e distribuição, aplicar ferramentas de logística interna e externa e realizar planejamento estratégico logístico, sendo que o curso é direcionado para operações industriais e pode ser extensivo a outros segmentos.

Serviço – Mais informações pelo telefone (67) 3321-0421 ou no site www.meufuturoagora.com.br, onde também podem ser feitas as inscrições

Veja Também

Comentários