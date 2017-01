Vestibular da UCDB recebe inscrições até amanhã

As inscrições para o Vestibular Novas Turmas 2017 da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) podem ser feitas até amanhã (25). A prova da seleção será aplicada no próximo domingo (29), a partir das 8h, no Bloco A do Campus da avenida Tamandaré.

Os candidatos podem escolher 31 opções de cursos, entre elas Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, entre outros.

O valor da inscrição para o vestibular é R$ 40 e pode ser feita pelo site http://vestibular.ucdb.br. O resultado e o gabarito da prova estarão disponíveis para consulta a partir do dia 30. As matrículas poderão ser feitas a partir do dia 31 e as aulas tem início no dia 1º de fevereiro.

