Vestibular da Anhanguera de Campo Grande acontece no sábado

O Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno, que acontece neste sábado, às 14h, nas modalidades EAD e presencial. Interessados em cursar graduações nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas podem se inscrever pelo portal www.vestibulares.br, ou diretamente na unidade, até 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. No site, o vestibulando ainda encontra o guia completo do processo seletivo, que inclui a relação dos cursos oferecidos, edital do vestibular e informações sobre bolsas de estudo e financiamentos públicos e privados.

Na ocasião, a Anhanguera também realizará um concurso, com a oferta de bolsas de estudos de até 100%, para os melhores colocados no vestibular. O critério de seleção será a pontuação no processo seletivo. No dia da prova, é necessário comparecer na unidade com um documento pessoal com foto, comprovante de pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica preta ou azul.

Canal Conecta

Os aprovados no vestibular da Anhanguera que efetivarem a matrícula passam a contar com o Canal Conecta, uma plataforma gratuita que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo. Por meio da plataforma, as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos. O sistema promove o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas, sugerindo aos empregadores quais participantes melhor se adequam às habilidades requisitadas. Dessa forma, o Conecta permite a consolidação de vagas de emprego para quem cursa graduação, pós-graduação e também para egressos da Anhanguera.

SERVIÇO

Anhanguera | Vestibular de Inverno

Prova: 20 de maio (sábado)

Horário: 14h

Taxa de Inscrição: R$ 30

Endereço: Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP.

Informações: www.vestibulares.br

