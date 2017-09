INTERIOR | Segunda, 11 de Setembro de 2017 - 15:05 Vereador defende aumento do número de vagas no Programa da Frente de Trabalho de Bodoquena O programa da Frente de Trabalho foi instituído no município através da Lei nº 506 de 2009 que cria o programa para possibilitar meios de subsistência e qualificação profissional