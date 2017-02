Vereador assume coordenação nacional da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas

Em solenidade na manhã de quarta-feira, 15, em Brasília, o vereador por Campo Grande, Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) será empossado como coordenador nacional da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas. Desde 2014 o parlamentar estava coordenador na região Centro-Oeste e agora assume a nacional.

Inicialmente Eduardo Romero recebeu a função de implantar a Frente no Mato Grosso do Sul e posteriormente assumiu a coordenadoria na região Centro-Oeste. Desde então, auxiliou vereadores e prefeituras na criação de algumas secretarias municipais de meio ambiente, palestrou sobre resíduos sólidos, recursos hídricos, legislação ambiental, auxiliou na realização de eventos e promoveu orientações aos gestores e parlamentares como foi o exemplo do Seminário sobre ICMS Ecológico.

Agora com a coordenação nacional da Frente de Vereadores Ambientalistas, Eduardo Romero destaca que o trabalho enquanto regionalidade é discutir uma legislação específica para o Pantanal e que ela seja a mesma para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em nível nacional a função é reforçar a sustentabilidade. ‘Vamos dar continuidade aos trabalhos, agora com maior amplitude, demonstrando que a sustentabilidade vai além do meio ambiente. Ela trabalha saúde, economia, ou seja, todo sistema de manutenção da vida’, explica.

Eduardo Romero explica que assumir a coordenação nacional é uma responsabilidade muito grande devido à vasta biodiversidade existente, biomas e também problemas que precisam ser sanados como é o caso da política nacional de resíduos sólidos. Além disso, precisa concilia com seu trabalho de vereador pela Capital. ‘Muitos municípios ainda não conseguiram implantar de fato uma política de coleta e tratamento de resíduos sólidos conforme preconiza a política nacional. E esta realidade não está longe de nós, pois aqui em Campo Grande, uma capital, também ainda deixa a desejar’, diz.

Eduardo Romero destaca que dos 5.564 municípios brasileiros em torno de 2.200 mil conseguiram até agora dar destino ambientalmente correto aos resíduos produzidos, conforme levantamento do ministério do Meio Ambiente junto aos estados, atendendo política nacional que delimitava até agosto de 2014 a destinação correta dos rejeitos, conforme a Lei nº 12.305/10.

O evento de posse vai reunir o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP), a SOS Mata Atlântica, Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Federal, o ministro do meio ambiente, Sarney Filho e outras entidades ambientalistas, já com definição de agenda de trabalho para este início de ano.

A Frente Parlamentar Ambientalista tem como objetivo apoiar políticas públicas, programas e demais ações governamentais e não governamentais que promovam o desenvolvimento sustentável.

