Vencedora do MasterChef vem à Capital para Aula Show

Vencedora do último MasterChef Profissionais - Divulgação

Há cerca de cinco anos, era quase impossível imaginar um escritório compartilhado por diferentes empresas. Hoje, o conceito de coworking, importado dos Estados Unidos, se expandiu para a área de gastronomia e vem fazendo sucesso em diversos países e em algumas capitais brasileiras. O empresário Diogo Wendling, empreendedor por natureza, aderiu à ideia e está abrindo em Campo Grande, bem em frente ao seu restaurante – Território do Vinho – o Território Lab. No local, além de mesas e escritórios como no coworking original, cozinhas industriais, balcões refrigerados, fogões ultramodernos e todos os equipamentos necessários para o cozinheiro estão disponíveis no espaço aberto a profissionais da área, chefs, cozinheiros amadores, gente que quer cozinhar para os amigos, ou fazer eventos. É um espaço de experiências e colaboração, como define o empresário Wendling.

A ideia do Lab, segundo ele, surgiu da necessidade de capacitar a mão de obra do segmento de restaurantes, ao perceber que, além dele, todos os donos de restaurante têm muita dificuldade em conseguir mão de obra qualificada. O projeto começou a ser desenhado há dois anos, segundo Wendling, explicando que depois de amadurecê-lo chegou à conclusão que deveria ampliar o escopo que era treinar e capacitar profissionais, e expandir o conceito abrindo o espaço para o público em geral. Entusiasmado com a proposta, o empresário diz que a proposta do Lab estará sempre aberta: “Ele será o que quiser ser, o que as pessoas quiserem que ele seja: um local de criação, troca de experiência, degustações e aprendizado”.

Para entregar esse espaço tão diferenciado ao público campo-grandense, o empresário promove na próxima segunda-feira (20) o lançamento do Território Lab, que contará com uma presença muito especial: a Chef Dayse Paparoto, vencedora do último MasterChef Profissionais, conhecida por seu profissionalismo, simpatia e garra. O evento, exclusivo para convidados, marca a chegada de um conceito inédito à cidade de uma tendência mundial, já existente em grandes centros.