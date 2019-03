Vélez indica Iolene Lima para secretaria executiva do MEC

O ministro da Educação, Ricardo Vélez, anunciou (13), pelo Twitter, que a secretária executiva do MEC será Iolene Lima.

"De volta a Brasília, confirmo que Iolene Lima, da Secretaria de Educação Básica, assumirá a Secretaria Executiva do Ministério da Educação", disse pela rede social, após participar do velório das vítimas da tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP).

Pela rede social, a nova secretária-executiva do MEC agradeceu ao ministro e ao presidente Jair Bolsonaro. “Dediquei minha vida para a área da educação e me sinto honrada. É com grande dedicação que assumo essa responsabilidade importante para a educação do nosso país”, afirmou.

No último dia 12, o ministro havia anunciado a substituição de Luís Antônio Tozi, que ocupava o cargo de secretário executivo do MEC, por Rubens Barreto da Silva, secretário executivo adjunto. Barreto não chegou a assumir a secretaria.



Um dia antes, seis funcionários comissionados da pasta foram exonerados. Na última ça-feira (12), o ministro reuniu-se pelo terceiro dia consecutivo com o presidente Jair Bolsonaro.