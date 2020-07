Vara do Trabalho de Dourados fecha mais de R$ 700 mil em acordos pelo WhatsApp

Em dois meses de funcionamento, o "Conciliazap" - canal criado pela 1ª Vara do Trabalho de Dourados para estimular a conciliação durante a pandemia por meio de aplicativos de mensagens WhatsApp - já solucionou 35 processos, com pagamento de R$ 709.500,00 aos trabalhadores.

Em um único processo foi fechado acordo no valor de R$ 160 mil, após cerca de um mês de negociações. Inicialmente, a empresa ofereceu uma proposta de R$ 70 mil. Por sua vez, a defesa do trabalhador pediu quase R$ 200 mil, até que as partes entraram em um consenso sobre o pagamento. O acordo é composto de verbas de natureza indenizatória e salariais.

Outra negociação bem sucedida encerrou uma reclamação que tramitava desde 2016. A trabalhadora entrou com a ação pedindo o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como horas extras e adicional de insalubridade e indenização por danos morais e materiais em virtude de doença ocupacional. Ela alegava, ainda, ter sido vítima de discriminação no ambiente de trabalho em razão de sua orientação sexual. Segundo a reclamante, o seu superior hierárquico imediato se recusava a chamá-la pelo nome social e ela não podia usar o banheiro feminino.

A iniciativa em buscar a conciliação partiu da empresa que enviou uma mensagem pelo WhatsApp para a 1ª Vara do Trabalho de Dourados propondo o pagamento de R$ 38 mil para terminar o litígio. A advogada da reclamante fez uma contraproposta de R$ 40 mil que foi aceita pelo ex-empregador.

O projeto de conciliação virtual tem como objetivo minimizar o impacto produzido pela suspensão das atividades presenciais, sem desrespeitar as medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária, indispensáveis para evitar o avanço da epidemia do novo coronavírus.

Qualquer empresa ou advogado que tenha processos em curso na 1ª Vara do Trabalho de Dourados pode participar do projeto de conciliação virtual. Basta entrar em contato através dos seguintes números de WhatsApp: (67) 98408-2071, (67) 98466-6959 e (67) 99603-4777. O horário de funcionamento do ConciliaZap é das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira, salvo situações excepcionais.