Valor da taxa do Enem teve aumento de 20%

Este ano o Enem será mais caro. O valor da inscrição será de R$ 82, o que representa um aumento de 20% em relação à taxa do ano passado. O valor está previsto no edital publicado em abril, no Diário Oficial da União.

Segundo a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Maria Inês Fini, o aumento se deve a correção da inflação de 2017 e dos índices dos últimos anos, que não foram aplicados.

Ela explica que o valor de exame por aluno na última edição foi de R$ 92 e diz que Ministério da Educação paga parte da prova.

Estão isentos da taxa de inscrição alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, participantes de baixa renda que estão no Cadastro Único e estudantes com renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio, o que equivale a R$ 1.405.

As inscrições começam no dia 8 de maio e terminam no dia 19 do mesmo mês.

O Enem será aplicado em dois domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, os alunos farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. E no segundo, serão aplicadas questões de ciências da natureza e matemática. E para os alunos surdos, haverá vídeo com a prova traduzida na Língua Brasileira de Sinais.

Este ano, o MEC estuda pedir ajuda das Forças Armadas para a distribuição das provas do Enem. A medida está em análise devido à crise que os Correios enfrentam. O exame será aplicado em mais de 1.700 municípios em todo o país.

