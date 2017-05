Vale Universidade Indígena divulga lista de pré-habilitados e convoca para nova etapa

Campo Grande (MS) – Disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), nesta quinta-feira (11.5) a lista de pré-habilitados no Processo Seletivo 2017 do Programa Vale Universidade Indígena. Os candidatos agora deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado. A ausência do acadêmico, nos locais e horários indicados, implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2017.

Servidores da Superintendência de Projetos Especiais da Sedhast – setor que coordena o programa -, receberão os acadêmicos que devem estar munidos, por exemplo, do comprovante de matrícula expedido pela instituição de ensino, do curso de graduação presencial, reconhecidos nos termos da legislação vigente e mantidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), referente ao ano letivo ou primeiro semestre de 2017, contendo o nome da entidade, curso, duração mínima e ano que está cursando; e demais documentos solicitados. Confira a relação completa dos habilitados e a dos documentos necessários.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Arte: Adriano Dantas

