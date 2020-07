Uruguai desafia campo-grandenses a viajar através de sua gastronomia

O Chivito é tão famoso no Uruguai, que o sanduiche ganhou sua própria semana anualmente, a data pode variar - (Foto: Serrana Díaz)

Uruguai continua com o ciclo de desafios gastronômicos aos chefs brasileiros, que acontece as terças-feiras, às 19h, no perfil do Instagram. A próxima receita a ser reproduzida será o Chivito no dia 7 de julho, terça-feira, às 19h. Um dos pratos mais típicos do vizinho ganhará forma pelas mãos do chef brasileiro André Nardo, dono do Domus Bistrot em Campo Grande, que aceitou o desafio proposto por Juan Pablo Clerici proprietário do Café Mistério, em Montevidéu.

O Chivito é tão famoso no Uruguai, que o sanduiche ganhou sua própria semana anualmente, a data pode variar. Quase todos os restaurantes do país adotam em seus cardápios uma receita própria. Histórias contam que o delicioso sanduiche uruguaio nasceu em Punta Del Leste, num antigo restaurante chamado "El Mejillón", foi Antonio Carbonaro, proprietário do famoso local, quem inventou o primeiro chivito, em 31 de dezembro de 1944.

Um turista argentino adentrou ao restaurante numa noite pedindo carne de cabra ou bode (chivo). Apesar de não servirem esse tipo de carne, Carbonaro para não perder o cliente, preparou um sanduíche de pão torrado com manteiga, presunto e um bife fino, meio raro. Apelidou o prato de chivito (ou "cabrito"). Hoje em dia, é um dos pratos favoritos do Uruguai, e milhares de chivitos são vendidos todos os dias, com as mais variadas formas de preparo.

André Nardo, irá reproduzir a receita exclusiva de Juan Pablo Clerici que também traz um preparo especial. Confira qual é no dia 7 de julho, terça-feira, às 19h!

Sobre André Nardo!

Formado pela renomada escola Le Cordon Bleu, hoje atua como chef executivo do Domus Bistrot e consultor de alimentos e bebidas. Possui vasta experiencia nacional e internacional, tendo trabalhado em restaurantes, hotéis e eventos em São Paulo, Londres e estação de esqui de Vail – no Colorado. Sua especialidade é fusão da culinária européia, especialmente a francesa com ingredientes regionais e nacionais.

Sobre Juan Pablo Clerici!

Juan Pablo é um gourmet, uma profissão à qual está ligado desde os 16 anos de idade. Em 1991, ele tinha seu próprio bar em Punta del Este e dois anos depois ele abriu o Café Mistério junto com seu sócio. Em 2004 e 2010 se aventurou por outros empreendimentos com diferentes sócios. No ano de 2006, viajou para Califórnia, EUA, para aperfeiçoar a sua cozinha, então passou um mês no famoso The French Laundry comandado pelo chef Thomas Keller - referência incontestável e um dos dois únicos cozinheiros que tem dois restaurantes com três estrelas Michellin. É uma das várias experiências que ele teve ao viajar para aperfeiçoar a cozinha.