Universitários realizam plantio de mudas para ajudar na recuperação do parque Anhanduí

O trabalho no Anhanduí ainda exerce importância maior para a cidade, pois auxilia na redução do escoamento superficial da chuva / Divulgação/Assessoria

Amanhã, às 8h, cerca de 60 calouros de Engenharias Ambiental, Elétrica, Civil e da Computação da Uniderp participam do ‘Trote Ecológico’, com o plantio de 50 mudas nativas no Parque Ecológico Anhanduí, situado na região do Guanandi II. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), a área, que possui aproximadamente 15 hectares, passa por um processo de revitalização desde 2013, com implantação de atividades educativas sócio-ecológicas.

Segundo a bióloga e professora de Engenharia Ambiental da Uniderp, Edinéia Lazarotto, os parques ecológicos urbanos não possuem apenas a função paisagística, eles proporcionam benefícios à população, como redução da temperatura e da poluição sonora, melhoram a qualidade do ar e oferecem sombreamento e abrigo para animais. “A escolha do parque é resultado de visitas técnicas, pois utilizamos o espaço como campo de estudo para atividades pedagógicas. Foi assim que percebemos que a área mais próxima do contato com a população ainda precisa de recuperação, devido a problemas com incêndios e ao aumento do capim brachiária – utilizado irregularmente por moradores que invadiram a área no passado – que compete com a vegetação nativa, impedindo sua proliferação”, explica a professora. Além de ajudar na conservação de uma área de preservação permanente, a ação também tem o objetivo de envolver os ingressantes do ensino superior com projetos que beneficiem a comunidade, desenvolvendo a cidadania e a responsabilidade social desde o início da vida acadêmica.

O trabalho no Anhanduí ainda exerce importância maior para a cidade, pois auxilia na redução do escoamento superficial da chuva. “As águas pluviais que caem na região descem para o parque, que absorve e filtra parte do recurso. Por isso, manter uma área verde preservada é importante para minimizar os impactos e possíveis prejuízos, como enchentes e alagamentos”, conclui Edinéia.

SERVIÇO

Uniderp | Trote Ecológico

Data: 11 de março (sábado)

Local: Parque Ecológico Anhanduí

Endereço: Guanandi II

Horário: das 8h às 10h

Informações: 99126-4446; 99264-4798

Veja Também

Comentários