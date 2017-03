Universitários aproveitam blitz do IEL para pleitear vaga de estágio

Basta organizar um pequeno estande, com mesa, cadeira e estender o banner do IEL para que os estudantes comecem a se aproximar. Alguns já são cadastrados e querem conferir a tabela de vagas de estágio disponíveis, outros querem entender o processo e saber como se cadastrar.

Ainda há os que acabaram de iniciar os estudos no curso superior e buscam apenas informações. Esse foi o cenário observado nesta segunda-feira (13), na Faculdade Estácio de Sá, localizada no Jardim TV Morena, em Campo Grande, durante mais uma blitz do IEL.

“Desde que iniciamos as ações de divulgação em universidades neste ano, já passamos pela Anhanguera da Avenida Gury Marques e pela Uniderp da Avenida Ceará. Depois da Estácio de Sá, ainda faremos blitzen na UCDB, na Uniderp Agrárias e na Unigran Capital”, relatou a técnica do IEL, Jackeline Magalhães.

A acadêmica do 5º semestre de Enfermagem, Joyce Arce Alencar, de 19 anos, foi verificar a situação do cadastro e contou que está em busca de estágio há pelo menos um ano. “No meu ponto de vista, o estágio é de suma importância para o estudante da área de saúde, especialmente por nos preparar para o estágio obrigatório” frisou, contando que tem vontade de estagiar em oncologia ou pediatria.

Já a acadêmica do 3º semestre de Fisioterapia, Agatha Rhaira da Silva, de 21 anos, começou recentemente a se interessar pelo assunto. “Vi o estande e decidi buscar informações. Vou sair daqui e fazer o cadastro, porque o estágio faz toda a diferença lá na reta final da faculdade, quando vamos entrar no mercado de trabalho”, pontuou.

Renata Costa, de 23 anos, e Jalille Marim, de 18, cursam o primeiro semestre de Enfermagem e, aliada à expectativa da entrada da faculdade, elas carregam a curiosidade a respeito do primeiro estágio e do primeiro emprego. “Sabemos que o estágio é fundamental para complementar o conhecimento adquirido na faculdade. Então vamos fazer o cadastro e torcer para conseguir um estágio o quanto antes”, contou Jalille Marim.

Até o fechamento desta matéria, as seguintes oportunidades estavam disponíveis no banco de vagas do IEL: para alunos dos cursos superiores de Administração (16 vagas); Área de TI (1 vaga); Publicidade e Propaganda (1 vaga); Ciências Contábeis (5 vagas); Artes ou Pedagogia (1 vaga); Gestão de Recursos Humanos/ Processos Gerenciais (1 vaga); Química (1 vaga), e uma vaga para alunos do Ensino Médio, todas para Campo Grande.

Confira abaixo o calendário das blitzen nas instituições de ensino superior:

UNIVERSIDADE DATA HORÁRIO Estácio de Sá 13/03 9h as 11h30 18h as 21h UCDB 14/03 8h30 às 11h30 18h30 as 21h 15/03 8h30 às 11h30 18h30 as 21h 16/03 9h30 às 11h30 18h30 as 21h UNIDERP Agrárias 20/03 9h às11h30 UNIGRAN CAPITAL 21/03 9h às 11h30 18h às 21h

