Universidades oferecem atendimentos gratuitos à população

Instituições de ensino superior de todo o país oferecerão, a partir de amanhã (17), atendimentos gratuitos à população nas mais diversas áreas. As ações, que vão até o próximo sábado (22) fazem parte da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, organizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes) – entidade que representa as maiores instituições de ensino superior privadas.

Durante a ação, que ocorre desde 2005, as instituições promovem uma mostra do que é realizado ao longo do ano com propósito de aproximar o setor acadêmico e a sociedade. As atividades são conduzidas por professores, alunos e funcionários das instituições.

Segundo a Abmes, desde a primeira edição foram realizados cerca de 15 milhões de atendimentos à comunidade em áreas como consultoria jurídica, orientação profissional e educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas para todas as idades.

“O objetivo principal é fortalecer a parceria entre instituições de ensino e sociedade. É a instituição prestando serviço para a comunidade na qual está inserida. Isso faz com que seja fortalecido o laço com a comunidade local”, diz o diretor-executivo da Abmes, Sólon Caldas. A expectativa, de acordo com ele, é de que mais de 900 instituições de ensino participem nesta edição.

Instituições participantes

Podem participar tanto as instituições particulares – associadas ou não à Abmes – como as públicas e também aquelas vinculadas ao Sistema S (conjunto de instituições de interesse de categorias profissionais, como Sesi, Senai e Sesc). Cada instituição cadastrada na campanha tem autonomia para definir o local de realização do evento, bem como a programação de atividades, que devem ser todas gratuitas.

As ações garantem às instituições a certificação com Selo Instituição Socialmente Responsável, reconhecendo a importância do vínculo entre o universo acadêmico e a comunidade.

Para receber o selo, as instituições precisam cadastrar as ações de responsabilidade social no sistema especialmente desenvolvido pela Abmes, onde também devem ser inseridas informações e registros como fotos e dados estatísticos das atividades. A adesão deve ser feita pelo site da Abmes.

A campanha, que está na 14ª edição, foi criada após a sanção da Lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Pela norma, contará na avaliação das instituições de educação superior, feita pelo Ministério da Educação, a contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento socioeconômico, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Caso sejam mal avaliadas, as instituições podem sofrer sanções.