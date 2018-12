Universidade recebe doação de livros do Idams

O presidente do Instituto, João Paulo Lacerda da Silva, ressaltou que “o objetivo é propagar e disseminar o conhecimento relacionado ao Direito Administrativo, fazendo com que essas importantes obras cheguem aos alunos das universidades públicas - Divulgação

Cerca de 350 livros da área do Direito foram doados à UFMS pelo Instituto de Direito Administrativo de MS (Idams). São exemplares de 276 obras cedidas ao Idams pela Editora Fórum, de Minas Gerais.

O presidente do Instituto, João Paulo Lacerda da Silva, ressaltou que “o objetivo é propagar e disseminar o conhecimento relacionado ao Direito Administrativo, fazendo com que essas importantes obras cheguem aos alunos das universidades públicas. Queremos também formalizar parcerias para a realização de eventos, fortalecendo esse ramo do Direito que ainda pode ser desenvolvido no nosso estado”.

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, a doação dos livros e a aproximação com o Instituto é interessante, pois “é uma área do conhecimento extremamente importante, tanto para a formação dos nossos alunos quanto para o próprio desenvolvimento do estado. Acredito que este é o início de uma parceria que irá produzir muitos frutos como cursos, palestras, seminários, entre outros”, afirmou.

O Idams, instituto sem fins lucrativos fundado em 29 de janeiro de 2018, visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional. Em 2019 o Instituto promoverá, em Campo Grande/MS, a 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.