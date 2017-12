Universidade oferece vagas remanescentes do Fies em Campo Grande

Universidade oferece vagas remanescentes do Fies - Divulgação

A Anhanguera de Campo Grande anuncia a oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação destinado a financiar cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior. Para se candidatar às vagas remanescentes do segundo semestre de 2017, os interessados devem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero, além de possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Outra exigência é estar matriculado na instituição.

A inscrição deve ser realizada, exclusivamente, por meio da página http://fiesselecao.mec.gov.br/. Após o cadastro dos dados no site, o candidato deverá acessar o http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal e concluir a inscrição nos dois dias úteis seguintes. De acordo com o Mec, a iniciativa visa preencher 35 mil vagas que não foram ocupadas no processo regular em todo o país.

As informações referentes ao processo de seleção para as vagas remanescentes do Fies, assim como o calendário de inscrições, podem ser consultados na página http://portal.mec.gov.br ou diretamente na unidade, situada na Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP.

Mais informações pelos telefones (67) 3345-6144; 3345-6140; ou 3345-6153.