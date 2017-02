Universidade oferece curso de complementação pedagógica para educação básica

A Uniderp está com vagas abertas para o curso de Formação Pedagógica, indicado para graduados (bacharelado) que tenham interesse em atuar na educação básica. Os interessados podem buscar complementação em até 12 licenciaturas diferentes, sendo elas: Artes, Matemática, História, Língua Estrangeira, Português, Geografia, Educação Física, Química, Sociologia, Física, Filosofia e Biologia. A iniciativa visa atender a carência de aproximadamente 245 mil professores no Brasil, conforme levantamento do Conselho Nacional da Educação.

Durante o curso, os participantes adquirem toda habilidade necessária para ministrar aulas no ensino fundamental II e ensino médio. Para ingressar, não é necessário participar do processo seletivo, basta comparecer até o dia 18 de fevereiro na unidade Matriz, em Campo Grande, com uma cópia autenticada do diploma do curso superior concluído, devidamente registrado e contendo o número do ato de reconhecimento do curso, via original ou cópia autenticada do histórico escolar oficial do curso superior concluído e solicitar a análise dos documentos. As aulas ocorrem na modalidade a distância (100% online), com datas previamente definidas pela instituição para as avaliações presenciais.

SERVIÇO

Uniderp | Curso de Formação Pedagógica

Data: até 18 de fevereiro

Inscrição: por análise do diploma de bacharelado e histórico escolar

Local: Uniderp Matriz – Avenida Ceará, 333.

Telefone: (67) 3348-8177 / 3348-8332 / 3348-8198 / 3348-8269

