Universidade oferece bolsas de estudos integrais para pessoas com deficiência

A Uniderp anuncia a oferta de bolsas de estudos integrais para pessoas com deficiência em todos os cursos de graduação na modalidade de ensino a distância (EAD 100% online). As inscrições estão abertas até o dia 15 de fevereiro e poderão ser efetuadas no site www.vestibulares.br ou diretamente na unidade da avenida Ceará.

Para concorrer às cinco vagas, os futuros alunos deverão comprovar elegibilidade ao programa, de acordo com o edital de processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo, legislação vigente (decreto nº 3.298/99), por meio de laudo médico e a apresentação de toda documentação necessária. A lista completa de documentos deverá ser consultada no edital www.vestibulares.br/regulamentos.

Confira a relação de cursos disponíveis:

Administração

Ciências Contábeis

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

CST em Gestão Ambiental

CST em Gestão da Segurança Pública

CST em Gestão de Recursos Humanos

CST em Gestão Financeira

CST em Gestão Pública

CST em Logística

CST em Marketing

CST em Marketing Digital

CST em Processos Gerenciais

Geografia - Licenciatura

História - Licenciatura

Letras - Licenciatura

Matemática - Licenciatura

Pedagogia - Licenciatura

Sociologia - Licenciatura

SERVIÇO

Uniderp |Bolsas de estudos para pessoas com deficiência

Inscrições: até 15 de fevereiro

Edital: www.vestibulares.br/regulamentos

Local: Uniderp Matriz

Endereço: Avenida Ceará, 333.

Informações: (67) 3348-8177 / 3348-8332

