Universidade oferece bolsa de estudos integral

A Anhanguera de Campo Grande está com inscrições abertas para o concurso de bolsas que ocorre neste sábado, 18 de fevereiro, às 14h. O primeiro e o segundo colocados no vestibular serão contemplados com bolsa integral e parcial (50%), respectivamente, na modalidade de ensino a distância (EAD). Os candidatos poderão escolher entre mais de 30 graduações. Interessados em participar podem se inscrever até sábado pela manhã e consultar o regulamento pelo portal www.vestibulares.br. Confira a relação completa dos cursos.

EAD

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Artes Visuais

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Educação Física (bacharelado)

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Formação Pedagógica

Geografia (licenciatura)

História (licenciatura)

Letras (bacharelado em português e inglês)

Matemática (licenciatura)

Nutrição

Pedagogia (licenciatura)

Serviço Social

Sociologia (licenciatura)

CST em Gestão Ambiental

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

CST em Gestão Comercial

CST em Gestão de Recursos Humanos

CST em Gestão de Segurança Pública

CST em Gestão Financeira

CST em Gestão Pública

CST em Empreendedorismo

CST em Logística

CST em Marketing

CST em Marketing Digital

CST em Processos Gerenciais

SERVIÇO

Anhanguera de Campo Grande | Vestibular com bolsas de estudo

Prova: 18 de fevereiro (sábado)

Horário: das 14h às 17h

Local: Avenida Gury Marques, 3203, saída para São Paulo

Portal: www.vestibulares.br

Informações: (67) 3345-6120

