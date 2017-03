Universidade inaugura segundo campus em Campo Grande

Com 47 anos de experiência no ramo de Educação Superior no Brasil, a Estácio inicia hoje, 13, as operações do seu segundo campus na Capital. O novo endereço será na Av. Fernando Correa da Costa, 1800.

Por estar localizada em uma via de acesso rápido e próximo à região central, a nova unidade traz benefícios aos acadêmicos. O empreendimento inicial consiste na transferência do curso de Direito e do Núcleo de Práticas Jurídicas com toda a infraestrutura necessária para atender alunos, professores e equipe administrativa nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Para Danieli Marcondes Biacio, Diretora Geral da Estácio em Mato Grosso do Sul, “Campo Grande tem muito potencial para se desenvolver em diversas áreas e frentes de trabalho. Novos espaços acadêmicos irão contribuir com este cenário promissor, pois elevam a qualificação profissional do jovem, possibilitando melhor empregabilidade”. A Diretora explica que o campus do Jardim TV Morena continuará em funcionamento, atendendo os 14 cursos de graduação presencial, nove flex e 25 na modalidade EAD, além dos cursos de pós-graduação.

O investimento faz parte do projeto de expansão e interiorização da Estácio em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que no ano passado inaugurou também a primeira faculdade em Cuiabá, com dez cursos de graduação nas modalidades presencial e EAD.

Atendimento jurídico à comunidade

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Estácio irá ampliar o atendimento à população na nova sede. O NPJ atende causas cíveis, como vara de família, trabalhista, abertura de processos, contratos e execução de dívidas e consultoria criminal. O atendimento é gratuito, priorizando famílias que tenham renda mensal de até três salários mínimos.

Para Gislaine Moura, advogada e coordenadora do Curso de Direito da Estácio, a nova sede será mais ampla e confortável para atender as pessoas que precisam de suporte na área judicial, mas não tem recursos para contratar o serviço particular. “É uma forma da Instituição favorecer a comunidade com a orientação direta de profissionais qualificados”, explica.

Os acadêmicos do curso de Direito participam ativamente dos casos, conduzindo na prática o aprendizado de sala de aula. “A extensão universitária é a forma legítima de estabelecer o compromisso social do profissional de Direito”, completa a coordenadora. O agendamento para atendimento do NPJ poderá ser feito pessoalmente por telefone, a partir de 1 de abril.

Veja Também

Comentários