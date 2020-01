Universidade Estadual publica relação com mais de 2 mil vagas para o Sisu

São 2.158 vagas - Arquivo

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) divulgou por meio do Diário Oficial do Estado, a relação de vagas disponíveis para 2020. São 2.158 vagas, distribuídas em 54 cursos nas 15 unidades da universidade, que serão preenchidas pelo ingresso do Sisu.

São 33 vagas para o curso de Medicina, ofertado em período integral no campus de Campo Grande. Este foi o mais concorrido da universidade em 2019, que teve 1.891 inscrições. A segunda graduação mais procurada é a de Pedagogia, no período noturno, também na capital do estado, que possui 35 vagas para este ano e recebeu 736 inscrições no ano passado.

Além dos mais procurados, a UEMS oferta vagas para cursos como: Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Sociais, Dança, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Física, Geografia, História, Letras, Química, Teatro, Turismo, Zootecnia e outros.

As inscrições começam no dia 21 e vão até 24 de janeiro, os resultados estão previstos para serem divulgados em 28 de janeiro. As ações afirmativas da UEMS separam 20% das vagas para ingresso negros (pretos e pardos) e indígenas, as outras vagas serão disputadas pela ampla concorrência.

O resultado da primeira chamada aparece na área do candidato no Portal do Sisu, porém as outras chamadas, da lista de espera, são divulgadas na página da universidade. As matrículas acontecerão nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, e continuam em 03 e 04 de fevereiro.

Para conferir a lista completa de cursos oferecidos acesse o endereço eletrônico http://www.uems.br/ingresso/formas.