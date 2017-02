Universidade Estadual: período de rematrícula para veteranos segue até sábado

A rematrícula para os acadêmicos veteranos, a partir da 2ª série, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) acontece até 11 de fevereiro, somente on-line e sob pena de abandono automático.

O procedimento da rematrícula será feito com acesso ao Sistema Acadêmico Universitário (S.A.U.) da UEMS (https://sistemas.uems.br/academico/). De acordo com a Diretoria de Registro Acadêmico, caso o aluno não tenha a senha de acesso é preciso solicitá-la na secretaria acadêmica do curso.

As aulas do 1º semestre letivo retornarão no dia 20 de fevereiro. Devido a isso, de 20 a 28 de fevereiro, o acadêmico deverá procurar a secretaria do seu respectivo curso para assinar o requerimento de renovação de matrícula.

Segundo calendário da Universidade, o aluno que precisar trancar matrícula poderá fazer a solicitação de 20 de fevereiro a 17 de março. E para os acadêmicos, com vínculo renovado, que quiserem fazer a solicitação de transferência interna poderão procurar a coordenação do curso de origem nos dias 21 e 22 de fevereiro.

