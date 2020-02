Universidade Estadual abre 551 vagas em 32 cursos de gradução presencial

Inscrições devem ser feitas via internet - Arquivo

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), abriu 551 vagas em 32 cursos de graduação presencial em 13 cidades no estado. Será permitido a inscrição do candidato que fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) entre 2011 e/ou 2019.

Para efetuar a inscrição além dos dados pessoais do candidato, são imprescindíveis o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o número de inscrição no ENEM edição de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e/ou 2019 e renda familiar.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, especificando, apenas um único curso ao qual tem interesse. Aquele que tiver interesse em participar do regime de cotas deverá fazer a opção no ato da inscrição.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela UEMS. Caberá ao candidato fazer a leitura e o acompanhamento do Edital no site da Universidade, aqui.

As inscrições estão abertas e deverão ser feitas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico https://sistemas.uems.br/candidato/ até às 23h59 de 19 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.