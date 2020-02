Universidade abre inscrições para alunos especiais em quatro cursos de mestrado

São oferecidas vagas em campus de cinco cidades - Divulgação

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para alunos especiais em quatro mestrados ofertados nas cidades de Paranaíba, Dourados, Amambai, Campo Grande e Ponta Porã. Alunos Especiais são aqueles que cursam disciplinas isoladas no programa, com direito a certificado das disciplinas nas quais obtiverem aproveitamento, mas sem direito ao título de mestre.

Mestrado em Educação/Paranaíba - As inscrições terminam no dia 10 de fevereiro de 2020. São ofertadas vagas em sete disciplinas. O número de vagas para alunos, em cada disciplina, é limitado a 25 alunos no total (somando alunos regulares, vinculados e especiais). O candidato a aluno especial poderá entregar pessoalmente na Secretaria do Programa (ou enviar por terceiros) o Requerimento de Matrícula para Aluno Especial (disponível no endereço: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/educacao-paranaiba-mestradoacademico/inscricoes), ou enviar o requerimento para o e-mail seletivopgedu@gmail.com , até o dia 10 de fevereiro de 2020, às 17 h (MS).

Mestrado em Educação Científica e Matemática/Dourados - As inscrições poderão ser realizadas no período de 07 a 28 de fevereiro de 2020, até as 23h59, horário de Mato Grosso do Sul. Acessar o endereço http://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal e preencher o formulário eletrônico com os dados pessoais. Enviar as cópias dos documentos para os e-mails descritos no edital.

Mestrado em Ensino de História (ProfHistória)/Amambai e Campo Grande - O período de inscrições e entrega dos documentos na Secretaria do Programa é de 10 a 14 de fevereiro de 2020. Poderão se inscrever em uma das disciplinas, na condição de Aluno Especial e/ou Aluno Vinculado no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória, portadores de diplomas de graduação, de qualquer área do conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente.

Mestrado em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos/Ponta Porã - As inscrições ocorrem de 05 a 07 de fevereiro, das 14h às 17h. Poderão inscrever-se em uma das disciplinas listadas no edital, como aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos (PPGDRS), candidatos portadores de diploma de Cursos de Graduação, de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente.