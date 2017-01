Unimed realiza hoje primeira palestra preventiva de 2017

A Unimed Campo Grande, através do seu Serviço de Medicina Preventiva (Sempre), oferece a todos a primeira palestra preventiva de 2017 “Mude Você o Mundo”, com o psicólogo e coach, Ronilço Guerreiro.

De acordo com a coordenadora do Sempre, Paula Costa, essa palestra tem como objetivo proporcionar mais “ações de inspirar” a cada participante. “Estamos aproveitando a época de início de ano para ajudar as pessoas a se inspirarem mais. Já em março, quando acontecerá a segunda palestra do ano, o foco será a mulher”, destacou.

Para participar, basta o interessado ligar para 967) 3389-2500. As inscrições serão feitas até hoje, (25), e todos os presentes no evento receberão certificado de participação.

Serviço:

Evento: Palestra Preventiva 2017 “Mude Você o Mundo”;

Data: 25/01/2017 (quarta-feira);

Horário: 19h;

Local: Auditório da Unimed CG. Rua Goiás, 695.

Sobre a Unimed Campo Grande - É uma cooperativa de trabalho médico, com 1.550 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, um laboratório e hospital próprios - estando este último em fase de ampliação de 3 mil para 23 mil m².

