No lugar do tradicional trote, universidade estimula doação de sangue e medula óssea

Pelo segundo ano consecutivo, a Unigran Capital faz uma gincana de doação de sangue e cadastro de medula óssea como parte das atividades de recepção aos calouros.

O Trote Solidário deste ano também vai arrecadar materiais de higiene pessoal como fralda geriátrica, sabonete líquido, hidratante corporal, pasta e escova de dentes, shampoo e condicionador. Ao final da gincana, os produtos serão doados ao Asilo São João Bosco.

A gincana acontece até o dia 31 de março, quando será realizada a soma dos pontos com a classificação geral entre os cursos participantes. O curso ganhador vai receber o título de "Curso Solidário – Desafio Trote 2017 UNIGRAN CAPITAL" e uma placa de homenagem.

Para participar da gincana solidária e doação de sangue e medula óssea, os acadêmicos devem procurar uma das unidades do Hemosul de Campo Grande ou a Santa Casa entre os dias 20 e 29 de março e informar o curso e a turma a que pertencem. Os comprovantes das doações serão recebidos entre os dias 21 e 29 de março, no balcão central de informações que fica no hall de entrada da Unigran Capital.

Os alunos também podem contar com a doação de sangue e medula óssea de amigos e familiares. Para isso, o doador deve informar o nome do curso e turma a qual pertence o acadêmico e entregar os comprovantes para a contabilização de pontos na faculdade.

Coordenada pela Liga Acadêmica de Urgência e Emergência de Enfermagem do Curso de Enfermagem, o trote solidário está sendo realizado em parceria com o Hemosul, Corpo de Bombeiros e projeto Sangue Bom, idealizado pelo professor Carlos Alberto Rezende, conhecido como professor Carlão.

