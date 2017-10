Uniderp lança placa com principais aves do campus

Nesta segunda-feira, às 9h, acontece na Uniderp Agrárias, o lançamento da placa ilustrativa com as aves mais representativas do campus, um instrumento que ajudará no fomento da observação e valorização da vida silvestre exibindo informações como o nome científico e popular de cada espécie, além de curiosidades sobre sua história natural. Os textos das aves contempladas nas placas foram elaborados pelas biólogas Maristela Benites e Simone Mamede. Já as ilustrações foram feitas pela a artista visual Lídia Coimbra.

O evento, promovido em conjunto com o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, deve reunir biólogos, pesquisadores, acadêmicos e apreciadores de aves, além dos parceiros como o Instituto Arara Azul, Natureza em Foco, Biofaces e WWF Brasil que apoiaram a iniciativa. "Em setembro, realizamos uma enquete online e na universidade sobre as espécies que poderiam compor a placa. Nesse processo de júri popular tivemos a participação de mais de 400 pessoas e as cinco aves com maior número de votos foram selecionadas para a placa e quatro foram definidas pela equipe técnica do projeto. As espécies ilustradas são: coruja-buraqueira, arara-canindé, sabiá-laranjeira, tucano, curicaca, anu-branco, gavião-carijó, maria-faceira e quero-quero", revela a aluna do doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp e idealizadora do projeto Aves do Campus e Ciência Cidadã, Simone Mamede.

De acordo com o diretor da Uniderp Agrárias, Fábio Júlio, a ocasião também "marca a habilitação do campus, que possui 426.600 m², como um espaço para observação de aves". Para visitar o local, basta contatar os membros do projeto pelos telefones 3309-6565 e 9 9647-4167.

Em 2017, pesquisadores e biólogos já catalogaram mais de 120 espécies de aves na unidade, um número que pode aumentar, segundo a bióloga Maristela, "devido ao período de retorno das aves migratórias que visitam regularmente a região, como exemplo, o gavião sovi, o bem-te-vi-rajado, o peitica, a tesourinha, o suiriri e várias outras espécies que enriquecem ainda mais a contemplação da vida que ocorre para além das salas de aula e edificações do campus".

