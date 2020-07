Unidades de acolhimento da Prefeitura recebem doações de roupas, agasalhos e acessórios

Durante o ano todo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), recebe doações e neste período de pandemia as arrecadações não pararam - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Durante o ano todo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), recebe doações e neste período de pandemia as arrecadações não pararam. Nesta tarde de quarta-feira (08), a Superintendência de Proteção Social Especial onde atende as unidades de acolhimento da Secretaria, recebeu diversas doações de um grupo de amigos que se organizaram para arrecadarem em prol das unidades de acolhimento.

Diversas peças de roupas, sapatos, cobertores entre outros acessórios de uso pessoal foram recebidos para distribuição. Todo material recebido passou por higienização e todos os itens estão devidamente embalados para chegar até quem precisa neste atual momento de pandemia (COVID-19).

De acordo com a superintendência de proteção social da SAS, as doações serão divididas para as duas unidades do Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante), e também para as duas Unidades de Atendimento Institucional (UAI).

Mais informações sobre as doações voluntárias para a Secretaria Municipal de Assistência Social, podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-4482. A sede da SAS está localizada na Rua dos Barbosas – 321, no Bairro Amambaí.