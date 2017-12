Unidades da Reme recebem TV a cabo e professores poderão incrementar projetos com programação educativa

Além disso, a parceria firmada através do projeto Educonexão vai garantir sinal de internet gratuito - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Alunos de 70 escolas e Ceinfs (Centros de Educação Infantil) da Reme (Rede Municipal de Ensino) começarão o ano letivo de 2018 desfrutando da programação de canais educativos oferecidos pela operadora de TV a cabo NET.

O benefício faz parte de uma parceria inédita, formada em julho pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) e o Instituto NET Claro Embratel. O objetivo é fazer uso da tecnologia em sala de aula como um importante aliado para o processo de aprendizagem dos alunos.

Os equipamentos já começaram a ser instalados e cada unidade atendida vai contar com dois pontos de TV a cabo e dois de internet com 10 megabytes. Além disso, a parceria firmada através do projeto Educonexão vai garantir sinal de internet gratuito.

O critério de seleção foi realizado de acordo com as regiões que já contam com pontos de atendimento da empresa, no entanto, conforme a operadora expandir sua atuação na cidade, o número de escolas e Ceinfs atendidos no próximo ano poderá aumentar.

A diretora do Ceinf “Juracy Galvão Oliveira”, Maria Aparecida Pereira dos Santos, disse que a equipe pedagógica já se reuniu para definir a forma de aproveitar a programação oferecida. Ela explica que será montado um cronograma de atividades, onde cada turma terá um horário para utilizar a sala onde o equipamento foi montado.

“Temos muitos projetos e queremos inserir os programas educativos nas atividades de meio ambiente, já que no próximo ano vamos ampliar nosso projeto nesta área, criando uma horta comunitária e investindo na arborização da unidade”, destacou. As diretora também acredita que alguns canais voltados para a Educação poderão incrementar as formações dos profissionais, já que sempre exibem palestras de especialistas em diversos temas.

Já a diretora da escola “Elpídio Reis”, Kelita Faria, ressalta que o ponto extra de internet na biblioteca vai facilitar a pesquisa dos alunos e também irá montar um cronograma para que todas as turmas utilizem a programação da operadora de forma igualitária. “Pretendemos elaborar atividades específicas, como sessões de cinema no contra turno e orientar os professores a utilizar o conteúdo dos canais nos projetos pedagógicos”, disse. Só na escola “Elpídio Reis”, que atende da pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental, 1.400 alunos serão beneficiados.

O chefe da Divisão de Tecnologia Educacional da Semed, Guilherme Ferrari, ressalta que a parceria garantiu uma capacitação de quatro meses aos coordenadores de tecnologia, que replicaram o conhecimento nas unidades. O curso abordou a utilização das inovações tecnológicas na Educação.

Com isso, mais de 60 professores tiveram a oportunidade de aprender a utilizar tecnologias digitais em práticas pedagógicas como interpretação e produção de diferentes tipos de textos, incluindo apresentações de slides e materiais para blogs, totalizando uma carga horária de 80 horas, incluindo interações online.