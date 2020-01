Último dia para inscrição em concurso que oferece 26 vagas para professores

Salários podem chegar a R$ 9,6 mil - Arquivo

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) prorrogou o prazo de inscrições em concurso público com 26 vagas para professores. Candidatos têm até esta quarta-feira (15) para concorrer às vagas. Há oportunidades em 24 áreas do conhecimento e os salários chegam a R$ 9,6 mil, a depender do cargo e da jornada semanal.

Ao todos, são 26 vagas: duas vagas para Clínica Médica (Saúde indígena), duas vagas na área de Medicina de Família e Comunidade, e uma vaga nas seguintes áreas: Ciências Contábeis, Ensino de Química, Pedagogia, Engenharia de Produção, Geografia Política e Planejamento, Ensino de Geografia, Geografia Humana, História e Patrimônio, Nutrição Clínica, Dietética e Avaliação Nutricional, Pediatria (Saúde indígena), Ginecologia e Obstetrícia, Epidemiologia e Saúde Pública, Cirurgia, Medicina do Trabalho e Perícia Médica, Medicina Legal e Bioética, Infectologia, Patologia Especial, endocrinologia, Mecanismos de agressão e defesa, Ciências Morfofuncionais aplicadas à Medicina, Sistemática filogenética, taxonomia e biogeografia de tetrápodes.

Para participar, o candidato deve acessar a página do concurso, preencher os dados do cadastro e a ficha de inscrição e imprimir a guia para pagamento da taxa. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.