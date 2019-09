Muito calor em MS no último dia de setembro

A dica é se manter hidratado - Foto: Ilustração

Muito calor é o que a temperatura de MS oferece para a população nesta segunda-feira (30), chegando a incriveis chegando a 40ºC em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca baixa umidade do ar. Há possibilidade de chuva isolada no extremo noroeste do Estado, no fim do dia.

A intensidade do vento será fraca a moderado com rajadas, e as temperaturas serão de 18°C e 40°C, com a umidade relativa do ar entre 80% e 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).