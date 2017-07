UFMS vence disputa para sediar a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Ciência

A UFMS será sede, em 2019, do maior evento científico do País, a 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A candidatura foi disputada em Belo Horizonte, no último sábado, 15, com outras três universidades: UFPA, UFRN e UFPR. O evento é o mais importante fórum para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento, bem como, um dos mais relevantes espaços de debates de políticas públicas para a ciência e tecnologia.

A Reunião Anual da SBPC é realizada, a cada ano, em um estado brasileiro, sempre em uma universidade pública, com um tema diferente. Para 2019, a UFMS defendeu o tema: Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. De acordo com o Reitor da UFMS, Marcelo Turine, a importância do evento é capital. “Por meio dele, ocorre uma enorme congregação de esforços da comunidade científica brasileira para o enriquecimento acadêmico e cultural da sociedade como um todo, sediá-lo só reforça nosso protagonismo dentro do universo da Ciência brasileira”, afirmou Turine.

A programação científica da Reunião Anual da SBPC é composta por conferências, mesas-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres. Também são realizadas outras atividades, como a SBPC Jovem (exposição voltada para estudantes do ensino básico e público em geral), a ExpoT&C (mostra de ciência e tecnologia), a SBPC Cultura (apresentação de atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados à arte e cultura), a SBPC Afro indígena (conferências e mesas-redondas que abordam esta temática) e, encerrando o evento, teremos mais uma edição do Dia da Família na Ciência. Na semana anterior ao início da Reunião Anual, ocorrerá a SBPC Educação, com atividades voltadas para a atualização de professores do ensino fundamental e médio.

