UFMS oferece 210 vagas no Cursinho Pró-Enem 2018

Foto: Marco Miatelo

O “Cursinho Pró-Enem 2018" da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferecerá 210 vagas, sendo 60 para o período vespertino e 150 para o período noturno. O Edital da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes (Proece) que torna público o processo para preenchimento de vagas já está disponível para consulta. Poderão se inscrever candidatos que tenham concluído ou que estejam cursando o ensino médio. O período de inscrições será de 15 de janeiro a 12 de fevereiro, exclusivamente via internet. A ficha de inscrição ficará disponível apenas no período de inscrições no sítio: http://proenem.ufms.br/. Para mais informações acesse o edital.

