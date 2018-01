UFMS oferece 210 vagas em cursinho preparatório para o Enem

As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro - Arquivo

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para 210 vagas no cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2018.

Do total de vagas ofertadas, 60 delas são para o período vespertino, com aulas das 14h às 18h. Outras 150 vagas são para o período noturno, onde as aulas serão ministradas no horário das 19h às 22h.

Candidatos selecionados deverão efetuar o pagamento da taxa de matrícula, no valor de R$ 300. No decorrer do curso, não haverá cobrança de mensalidades. De acordo com o cronograma, o período letivo é de 5 de março a 31 de outro de 2018.

Acadêmicos de diversos cursos, além de funcionários voluntários serão responsáveis por ministrar as aulas. A ficha de inscrição pode ser acessada clicando neste link.

Servidores da UFMS e seus dependentes legais, terão prioridade na seleção. Na sequência, 50% das vagas remanescentes serão destinadas a candidatos que concluíram o ensino médio em escolas públicas, e a outra metade a candidatos que concluíram o ensino médio em escolas particulares.